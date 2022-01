La città di Rieti sui social della polizia per gli auguri di un buon 2022

RIETI - La Polizia di Stato porge ai cittadini gli Auguri di un Buon Anno 2022 e lo fa anche sui canali social largamente utilizzati dai giovani.

Per questo 1° gennaio 2022, il profilo Facebook “Agente Lisa”, creato dalla Polizia di Stato per essere ancora più vicina ai cittadini e fornirgli consigli ed informazioni utili per vivere in sicurezza, ha scelto una fotografia scattata nel capoluogo reatino per augurare i migliori auspici in questo nuovo anno 2022.

Ancora una volta la città di Rieti viene omaggiata dalla Polizia di Stato con l’utilizzo nei propri canali mediatici istituzionali di fotografie di questo capoluogo, a testimonianza della particolare attenzione che viene rivolta a questa provincia, ancora più bella e suggestiva in questa atmosfera festiva.