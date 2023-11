Poggio Mirteto, lo spettacolo di Cinalli tra storia e riflessioni

RIETI - Questa sera alle 20.30 a Poggio Mirteto andrà in scena nella sede del Teatro delle Condizioni Avverse (via Diego Eusebi) il progetto dell’autore e attore Ludovico Cinalli, intitolato “Jamme Jamme contra li Tedische”, ingresso gratuito.

Ludovico Cinalli è vincitore del bando “Notturni della città”, in residenza a Poggio Mirteto. Nel 2016 a Roma intraprese la carriera di attore iscrivendosi all’Accademia d’Arte Drammatica “Cassiopea”. Oltre a diversi lavori teatrali e pubblicitari nazionali, nel 2020 fonda con Beatrice Mitruccio e Paolo Perrone il Collettivo Est. Con loro crea diversi spettacoli e con “Disperato Eretico Show” si trova a sperimentare per la prima volta la forma monologica: da così inizio alla sua ricerca drammaturgica, spaziando dalla stand up comedy al teatro di narrazione.

Il progetto. Il progetto "Jamme Jamme contra li Tedische - Lanciano, Abruzzo, provincia di Chieti, medaglia d’oro al valor militare" vede la storia partire da Villa Sorge.

Un progetto che parte dalla testimonianza di Maria Eisensten internata nel campo femminile di Villa Sorge. Dalla vita del campo a livello narrativo si passerà al campo di battaglia. Con l’armistizio iniziarono i movimenti dei primi gruppi di partigiani che saranno gli stessi leader della rivolta lancianese i quali subiranno l’oppressione tedesca, lasciando al tempo molte testimonianze di quegli scontri vissuti in prima persona.

“Vorrei regalare – spiega Ludovico Cinalli- una visione quanto più sublimata artisticamente di ciò che ha reso la mia Lanciano una città di martiri, di partigiani; vorrei restituirle l’ironia, la forza e la gentilezza del popolo abruzzese”.

I tutor del progetto sono Alessandro Blasioli, attore, regista e drammaturgo di pluripremiati monologhi di teatro civile e Andrea Maurizi, regista, drammaturgo e ideatore del format “Notturni della città".