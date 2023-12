Poggio Mirteto, una giornata natalizia per i piccoli al Giardino di Serena

RIETI - Il Giardino di Serena a Poggio Mirteto (via Provinciale Stazione 2) dedica un pomeriggio ai bambini a tema natalizio. Venerdì 15 dicembre dalle 16 le animatrici prenderanno in consegna i bambini fino alle 19 per “liberare” i genitori verso shopping natalizi nelle attività commerciali nel paese mirtense.

Il programma. I bimbi faranno giochi, merenda e allestiranno un coloratissimo albero di Natale e prepareranno le loro letterine per Babbo Natale. Dalle 19 alle 21.30 cena bimbi – genitori e a seguire l’accensione dell’albero di natale allestito nel pomeriggio e poi l’arrivo di Babbo natale con le renne e gli Elfi per parlare coi piccoli, prendere le letterine e consegnare i regalini.

Info e prenotazioni: 0765/441533