di Samuele Annibaldi

RIETI - Dopo la sigla del patto di amicizia lo scorso anno tra Massa e Poggio Mirteto oggi, a Massa, le due realtà hanno firmato il gemellaggio.



La delegazione mirtense presente in Toscana alla firma del gemellaggio era guidata dal sindaco mirtense Giancarlo Micarelli. Dopo aver firmato il gemellaggio, visita alle bellezza della città e in serata concerto in cattedrale dove ha preso parte insieme ai coristi locali il Coro della cattedrale di Poggio Mirteto.

Sabato 17 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA