Uniti dall'Arma, gemellaggio tra i carabinieri in congedo di Longone Sabino e Carsoli

RIETI - Uniti dall'appartenenza all'Arma, anche ora che non sono più in servizio. Nasce con questo spirito il gemellaggio tra le sezioni dei carabinieri in congedo di Longone Sabino e di Carsoli, che sarà sancito il 15 aprile con una cerimonia organizzata nel centro abruzzese, fortemente voluta dai presidenti delle due associazioni, Augusto Capponi e Domenico Gregori, per rafforzare i vincoli di solidarietà e spirito di corpo che puntano a rendere più saldi i rapporti tra le due comunità.

Capponi e Gregori, tra l'altro, vantano una comune militanza ventennale al servizio dello Stato Maggiore del Comando generale dei carabinieri, oltre ad aver prestato servizio in altri settori operativi dell'Arma.

La cerimonia, alla quale presenzieranno i sindaci di Longone Sabino e Carsoli, Mauro Novelli e Velia Lazzaro, sarà impreziosita dall'esibizione della banda musicale sabina "Verdirosi", gemellata a sua volta con la Fanfara dei carabinieri di Roma.