Poggio Mirteto, il ritorno degli ex studenti del liceo Gregorio da Catino: martedì gli ex alunni con "alcune carriere significative"

RIETI - Proseguono a Poggio Mirteto le iniziative per i 60 anni del Liceo Scientifico "Gregorio da Catino". Per celebrare l’evento la programmazione andrà avanti per l’intero anno scolastico.

Dopo la prima dello scorso 7 dicembre nella quale si sono ritrovati gli studenti della prima classe che si formò nel 1963 a Poggio Mirteto quando il Liceo venne istituito come sezione staccata del Liceo Scientifico Statale "Cavour" di Roma, martedì 19 dicembre, il secondo appuntamento sempre con ex studenti dal titolo “alcune carriere significative”.

Gli ospiti. Nella reunion del 19 dicembre, dopo quella degli studenti pionieri di quella che fu una esperienza che cambiò il volto dell’istruzione nel territorio, ripercorreranno la loro carriera scolastica che li lanciò verso le diverse carriere con aneddoti, testimonianze e ricordi il Generale Maurizio Fioravanti; il professore in Fisica e Ricercatore Lucio Ludovici; il Tenente Colonnello Marco Piersanti, il dottor Fabrizio Liberati e l’imprenditore Imprenditore Giorgio Perotti.

Il Liceo di Poggio Mirteto dopo la sua istituzione nel 1963, dal 1965 divenne sezione staccata dello Jucci di Rieti per poi diventare autonomo dall'anno scolastico 1969/1970 assumendo l’attuale denominazione con la sede per 30 anni nel centro storico di Poggio Mirteto per poi trasferirsi dal 1998 presso il Polo Didattico.