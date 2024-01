Il Teatro Vittoria torna alla vita dopo 26 anni: apertura il 3 febbraio

Il Teatro Vittoria è pronto a tornare ad ospitare gli spettacoli culturali di Frosinone dopo 26 anni. Durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi di Carnevale, il sindaco Riccardo Mastrangeli ha annunciato che la storica struttura situata in via Amendola aprirà i battenti il prossimo 3 febbraio. Un open day che partirà dalle ore 10 di mattina e che consentirà a tutti i frusinati e non solo di ammirare la struttura resa di nuovo agibile con gli ultimi interventi di riqualificazione. Apertura al pubblico che verrà replicata, sempre dalle ore 10 alle ore 18:00, anche nel giorno successivo. Maggiori dettagli sul Teatro Vittoria verranno resi noti durante la conferenza stampa di sabato 3 febbraio alle ore 12:00. Intanto, però, sono stati già annunciati i primi spettacoli, inerenti al Carnevale, che si terranno al Teatro Vittoria da giovedì 8 a lunedì 12 febbraio. Finalmente la storica struttura riapre i battenti, festeggiano i cittadini di Frosinone!

