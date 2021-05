13 Maggio 2021

di Giacomo Cavoli

(Lettura 3 minuti)







RIETI - La piscina comunale resterà chiusa in vista dell’avvio dei lavori di riqualificazione e ampliamento previsti dal piano di interventi di “Rieti 2020”, mentre lo storico campo da calcio e rugby di via Rosatelli è pronto invece a tornare in mano ad una gestione esterna. Sarà una seconda estate Covid all’insegna della riorganizzazione, quella che riguarderà la piscina comunale scoperta di via Theseider e una delle storiche aree verdi del quartiere di Madonna del Cuore.

Lavori in corso. La vicenda dello stato di fatiscenza nel quale versa il campo da calcio e rugby interno al parco di via Rosatelli era stata denunciata da Il Messaggero ad inizio aprile, quando una delle due porte da rugby, vandalizzata, era caduta a terra danneggiando anche la recinzione e trovandosi in buona compagnia insieme ad un generale stato d’abbandono che, in mezzo al campo, vede protagonisti bottiglie, cocci di vetro e siringhe. Il Comune di Rieti, constatato lo stato di degrado, aveva promesso interventi di manutenzione straordinaria e l’assegnazione dell’area.

Un mese e mezzo dopo, i lavori sono in corso: «Per favorire l’assegnazione dell’area, il campo di via Rosatelli è stato inserito all’interno del settore degli spazi pubblici che possono essere utilizzati da società sportive dilettantistiche o da enti di promozione sportiva - spiega il consigliere comunale con delega allo Sport, Roberto Donati – Non appena la giunta comunale varerà la delibera che ne consente l’assegnazione, l’area andrà in gestione gratuitamente per quattro mesi: poi il termine temporale verrà perfezionato per consentire un’assegnazione più lunga. La porta da rugby abbattuta e la recinzione richiederanno invece un intervento straordinario del Comune, ma siamo quasi in approvazione di bilancio e qualche risorsa dovremmo riuscire a trovarla». Viaggia invece verso l’agibilità completa il ben più storico campo da rugby di viale Fassini: «Lì andavano messi in sicurezza i diversi impianti, oltre ad un problema di perdita d’acqua e di lavori strutturali sulla tribuna – aggiunge Donati - Ora che abbiamo terminato tutti i lavori straordinari, verrà nominata la commissione di Pubblico spettacolo per ottenere il certificato di prevenzione degli incendi».

Vasca chiusa. In tema di impianti, quest’estate invece la piscina comunale di via Theseider non riaprirà. «La scorsa settimana abbiamo definito l’affidamento delle gare di “Rieti 2020” per la piscina, il PalaCordoni e il Parco dello Sport – conclude Donati – Abbiamo effettuato un affidamento preliminare dei lavori alla ditta in attesa della verifica di tutti i documenti, perché al massimo entro inizio giugno partiranno i cantieri. Non avrebbe avuto senso aprire la piscina soltanto per pochi giorni». Il progetto della piscina prevede un investimento di un milione e 54 mila euro per la sostituzione della pavimentazione e delle recinzioni danneggiate dall’usura nel solarium, nella piscina degli adulti e in quella dei piccoli, oltre alla costruzione di una nuova vasca, con una profondità massima di poco più di un metro e la presenza di scivoli d’acqua.