Terni. Marmore e Piediluco, un mese per potere riaprire la strada Nuova segnaletica per "indirizzare" i turisti

Venerdì 7 Aprile 2023, 11:02







Niente da fare anche per le festività pasquali la statale 79 che collega Terni e i centri turistici di Marmore e Piediluco continuerà a rimanere chiusa. La sua riapertura è stata programmata per il primo di maggio. La ditta scelta per l’esecuzione dei lavori si è presa 40 giorni di tempo. Questo il quadro scaturito dall’affollata assemblea pubblica con gli operatori turisti del posto e di Marmore che ha visto la partecipazione della presidente della Provincia Laura Pernazza e del consigliere Sergio Armillei. La ditta è già stata incaricata dei lavori è comincerà subito l’ancoraggio del masso rimasto in bilico, dopo la caduta il 20 di aprile di una grossa pietra di otto tonnellate di peso staccatosi dalla cima della montagna che rotolando per circa 150 metri è caduto sulla carreggiata per poi rimbalzare sull’asfalto fermandosi a poche decine di metri da un’abitazione che costeggiata il fiume Drizzano che porta acqua alla cascata delle Marmore. La zona dove interverrà la ditta è piuttosto difficile da raggiungere da qui l’ausilio di un elicottero (nella foto)per il trasporto del materiale. I lavori consisteranno nel carotaggio alla roccia e fissare dei ferri di acciaio, sotto, invece, verranno realizzate delle barriere blocca massi per una lunghezza di 40 metri e cinque di altezza. La segnaletica di accesso alla statale provinciale sarà supportata dalla messa in campo di adeguati e chiari cartelli indicativi in modo di una migliore informazione agli automobilisti per l’entrata nelle due località turistiche. «La cartellonistica verrà “piazzata” nei punti nevralgici a partire già da questa settimana- ha precisato la presidente Pernazza- in modo che per Pasqua i turisti potranno meglio orientarsi». I percorsi alternativi suggeriti dalla provincia di Terni sono: per le automobili, i furgoni e altri mezzi commerciali o civili con massa inferiore a 3,5 si indica il centro dell’abitato di Marmore per proseguire in via Faggetti fino all’innesto a Piè di Moggio con la Terni- Rieti. Per tutti i mezzi con massa superiore 3,5 tonnellate, invece, c’è da prendere la Terni-Rieti fino all’uscita di Piè di Moggio per poi proseguire in direzione Colli sul Velino svoltare in direzione Labro e proseguire per Piediluco. Per monitorare l'evolversi dei lavori per seguire giorno per giorno l’evolversi dei lavori, su proposta del presidente della locale Proloco, Francesco Fioretti, si è anche costituito un comitato che si farà portavoce delle esigenze e delle richieste più impellenti della frazione lacustre non soltanto in occasione della chiusura della strada.