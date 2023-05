Latina, chiusa via Bramante: buco nell'asfalto, rischia di aprirsi una voragine

Un buco nell'asfalto, si è aperto in via Bramante a Latina, per ora è di una decina di centimetri di diametro, nulla di più, ma se ti avvicini e guardi all'interno vedi che sotto c'è il vuoto: potrebbe aprirsi una voragine da un momento all'altro. E così la strada, una delle vie che uniscono via Cesare Augusto a via Michelangelo, la strada che costeggia l'ospedale Santa Maria Goretti sul lato del padiglione Porfiri, è stata chiusa al traffico con il nastro rosso e bianco.

Immediato in mattinata, poco prima delle 10, l'intervento dei tecnici di Acqualatina, visto che sotto c'è una conduttura idrica. Mentre la Polizia locale ha provveduto a chiudere la strada. Ora dovrà essere effettuato un intervento di ripristino dell'asfalto in modo da evitare che si apra un vero e proprio cratere come è successo in passato in diverse altre parti della città.