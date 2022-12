Gaeta, la Montagna Spaccata chiusa 5 mesi per lavori di restauro della Cappella del Crocifisso

La Montagna Spaccata chiude a Gaeta per cinque mesi per lavori di restauro. Resta invece aperto l'omonimo Santuario. Lo hanno reso noto i Missionari del Pime, che curano il santuario, annunciando che dal prossimo 15 gennaio inizieranno i lavori di restauro e risanamento conservativo della Cappella del Crocifisso. Fino alla conclusione dei lavori, prevista per il 15 maggio 2023, la Montagna Spaccata resterà chiusa ai visitatori, mentre la Chiesa della SS. Trinità sarà regolarmente aperta per le celebrazioni liturgiche feriali e festive.

I lavori saranno coordinati da padre Daniele Belussi, che dal 1° febbraio sarà il nuovo Rettore del Santuario e della comunità dei Padri Missionari, subentrando all'attuale Rettore, padre Nevio Viganò, che ritornerà in missione nelle Filippine.