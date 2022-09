Riapre la piscina di Campoloniano, Calisse: «Un impianto sportivo tra i più importanti del territorio»

RIETI - La piscina di Campoloniano riapre. I lavori erano partiti nell’ottobre 2021 quando, dopo anni di incuria e mala gestione, la Provincia di Rieti ha ripreso possesso dell’impianto. Ora, dopo quasi un anno di duro lavoro che ha impegnato, insieme all’Ente, anche la nuova società affidataria dell’impianto, la piscina di Campoloniano è pronta per essere riconsegnata ai cittadini.

Il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, nel darne l’annuncio commenta: «Sono davvero soddisfatto di questa riapertura. L’impianto sportivo, tra i più importanti del territorio, era stato lasciato in pessime condizioni e avviato alla chiusura che siamo riusciti a scongiurare grazie ad un grande investimento economico della Provincia, nonostante le difficoltà in cui l’Ente è stato ridotto e nonostante la soppressione della delega allo sport. Devo dire grazie della collaborazione alla società Asd Nuoto Rieti a cui la piscina (di proprietà dell’Ente Provincia) sarà affidata, e il cui contributo è stato fondamentale per la riapertura che ci sarà nei prossimi giorni in un open day che si terrà entro la fine di settembre».