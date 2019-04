© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Prampolini, l'Aviere Frezza di Passo Corese di Fara in Sabina, Sotero e il Carabiniere Tognetti di Fara Sabina, conquistano la finale nella World Cup #2 2019 a Sofia. E' iniziata oggi con le qualifiche femminili, la seconda prova della World Cup 2019. Le 80 pentatlete in rappresentanza dei 5 continenti si sono confrontate in tre semifinali, la qualifica è stata ottenuta dalle prime 10 di ogni semifinale più i migliori 6 punteggi. Le atlete italiane, seguite dal coordinatore femminile Macioce e dai tecnici De Santis e Mattei, sono riuscite in blocco a conquistare il pass per la finale di venerdi 12 aprile.Intanto Il Primo Aviere (Aeronautica Militare Gruppo Sportivo) Alessandra Frezza di Passo Corese di Fara in Sabina ri si laurea Campionessa Italiana di Pentathlon Moderno. Si è svolto, nei giorni scorsi, tra Roma e Montelibretti il Campionato Italiano Senior di Pentathlon Moderno.Il Campionato Italiano è iniziato a Roma con il torneo di Scherma, per poi proseguire con il nuoto sempre a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa. A seguire, il trasferimento a Montelibretti presso il Centro Militare Equestre dell' Esercito per la prova di equitazione e combinata di tiro–corsa.A questo punto della gara (dopo la prova di equitazione ) la classifica vede l'atleta del Centro Sportivo Aeronautica Militare al vertice con 813 punti e le altre due atlete a 812 a pari merito, rendendo l'ultima disciplina fondamentale per l'assegnazione del titolo italiano.La Pentatleta Azzurra conferma l'ottima condizione psico-fisica nel Laser Run, facendo segnare il terzo tempo che convalida la posizione finale e le vale il Titolo Italiano Senior.