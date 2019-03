© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Primo Aviere (Aeronautica Militare Gruppo Sportivo) Alessandra Frezza di Passo Corese si è laureata Campionessa Italiana di Pentathlon Moderno. Si è svolto, nei giorni scorsi, tra Roma e Montelibretti il Campionato Italiano Senior di Pentathlon Moderno.il Campionato Italiano è iniziato a Roma con il torneo di Scherma, per poi proseguire con il nuoto sempre a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa. A seguire, il trasferimento a Montelibretti presso il Centro Militare Equestre dell' Esercito per la prova di equitazione e combinata di tiro–corsa.A questo punto della gara (dopo la prova di equitazione) la classifica vede l'atleta del Centro Sportivo Aeronautica Militare al vertice con 813 punti e le altre due atlete a 812 a pari merito, rendendo l'ultima disciplina fondamentale per l'assegnazione del titolo italiano.La Pentatleta Azzurra conferma l'ottima condizione psico-fisica nel Laser Run, facendo segnare il terzo tempo che convalida la posizione finale e le vale il Titolo Italiano Senior.