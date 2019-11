VIA ANCHE DI LEGINIO

RIETI - Definirlo un fulmine a ciel sereno equivarrebbe a raccontare il falso, ma sta di fatto che da Avellino rimbalza la notizia di un Luigi Pavarese dimissionario dopo neanche un mese dal suo arrivo a Rieti. Il direttore dell'area tecnica, che nelle ultime settimane si è visto sporadicamente e sempre in maniera piuttosto defilata, non se la sentirebbe più di far parte di un progetto che - fatti alla mano - in questo momento vive sulla scorta di tante incertezze e pochi punti fermi. Ad acuire la volontà di Pavarese di passare la mano, ci sarebbero gli ultimi eventi societari che hanno coinvolto sia la proprietà, che la vertenza dei calciatori: a questo punto resta da capire chi prenderà il suo posto qualora l'attuale proprietà riuscirà ad ultimare l'iter del pagamento degli stipendi ed il cambio della fideiussione, come espressamente richiesto lo scorso 4 novembre dai legali di Curci.Ma ancor prima di Pavarese era stato il segretario generale Gabriele Di Leginio a rassegnare le proprie dimissioni, a poco più di un anno dal suo arrivo a Rieti nelle settimane successive alla promozione in serie C. «In questo momento preferisco non rilasciare dichiarazioni - spiega l'ormai ex dirigente reatino - è un momento delicato, avrò modo e tempo per spiegare la mia scelta».