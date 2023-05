Rieti in Line con 4 atleti ai campionati italiani su strada di Terni

RIETI - Continuano gli appuntamenti nazionali per gli atleti della Rieti in Line che si trovano nel weekend a Terni per affrontare i Campionati Italiani Federali Strada per le categorie Ragazzi ed Allievi.

Grazie alle qualificazioni ottenute ai recenti Campionati Regionali gli atleti della Rieti in Line, Giulia Paolantoni, Martina Mistero, Mariagrazia Ascani e Leonardo Laureti si trovano a disputare la più grande competizione nazionale federale.

«Come di consueto i due tecnici federali Aldo Antonetti e Cristina Fusacchia, la dirigenza della Rieti in Line e tutti i loro compagni di squadra e sostenitori fanno un grosso in bocca al lupo ai portacolori reatini».