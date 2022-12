Domenica 11 Dicembre 2022, 14:05

RIETI - «La loro intenzione è aprire per Natale, vediamo se ci riusciranno». Il maltempo delle ultime ore non aiuta, ma l’assessore farense Giacomo Corradini incrocia le dita e auspica che l’obiettivo di inaugurare il nuovo ristorante della catena McDonald’s all’interno del parco commerciale Tornarino (affacciato sulla rotatoria della statale Salaria, a Passo Corese) venga centrato. Ad ogni modo se gli sforzi messi in campo dalle tante ditte coinvolte non basteranno per avviare l’attività entro la fine del 2022, di certo l’attesa non sarà lunga visto che l’edificio (in foto) è in fase di costruzione avanzatissima. Sarà il primo tassello del parco commerciale che punta a completarsi entro il 2023.

«L’imminente apertura del fast food - spiega Corradini - è di buon auspicio. Si muove qualcosa. Comunque, so che anche le altre aziende si stanno organizzando per aprire il prima possibile, nel 2023. Per me è un sogno, perché è un progetto del quale ho sempre sentito parlare da quando faccio amministrazione e oggi finalmente siamo agli sgoccioli. È una grande opportunità per il nostro territorio che vedrà riqualificata quell’area e assisterà sicuramente a ulteriori interventi di sviluppo. Tutte le criticità tecniche che erano emerse in sede di progettazione e autorizzazione – afferma l’amministratore – sono state risolte. In partenza c’è il primo lotto, ma siamo in contatto con la proprietà per capire quando potrà essere avviato il secondo».

Il marchio che arriverà subito dopo il McDonald’s, sarà Conad. Il supermercato rappresenta sicuramente l’intervento più importante del centro, nel quale però sono attese insegne di altissimo livello. Oltre a Euronics, Tigota, Isola dei Tesori e Terranova, la cui presenza all’interno di Tornarino era già stata resa nota da Il Messaggero, ci saranno anche Zero Gradi e Pepco (entrambi negozi di abbigliamento e articoli per la casa), e Ovs nota azienda specializzata in abbigliamento per uomo, donna e bambino. Poi bar, ristoranti e al primo piano dell’edificio principale più di mille metri quadrati destinati all’area direzionale e occupati da uffici. I lavori di costruzione, per questi negozi, dovrebbero iniziare a gennaio mentre le date di consegna sono fissate a fine 2023. L’aspettativa maggiore riguarda i posti di lavoro. Solo nel ristorante del McDonald’s sono previste 55 assunzioni. Il 21 novembre in piazza Salvo D’Acquisto a Passo Corese in 120 hanno partecipato ai colloqui con l’azienda.

«Le società hanno interesse a reclutare personale sul territorio – assicura Corradini, delegato a Lavori pubblici e Urbanistica del secondo comune della provincia - L’open day di McDonald’s a Passo Corese conferma questa linea. Noi abbiamo indicato come riferimento il centro per l’impiego e le modalità di selezione denotano la massima trasparenza. A cominciare da queste prime assunzioni e seguendo con quelle che riguarderanno le altre attività commerciali, siamo certi che il parco commerciale Tornarino garantirà un’importante ricaduta occupazionale a Fara, permettendoci di allinearci sia in termini di offerta commerciale che di indotto ai comuni limitrofi».