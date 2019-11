RIETI - Non solo viale Maraini. Tra i piani di Rfi c'è la soppressione di alcuni passaggi a livello: ecco i due interessati dai progetti, nelle frazioni del Capoluogo.

E intanto il comitato dei cittadini chiede la sistemazione e l'apertura al traffico del sottopasso di via Larghetto a Piani di Poggio Fidoni.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, DOMENICA 3 NOVEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA