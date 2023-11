Mercoledì 8 Novembre 2023, 07:21

FOLIGNO - Entrano sempre più nel vivo i progetti e le attività in vista del Natale 2023. La giunta comunale ha deliberato nei giorni scorsi il piano per l’installazione delle luminarie sia in centro città che nei principali borghi e frazioni del territorio comunale. Nell’atto si legge che la Giunta delibera “Di prevedere l’installazione delle luminarie per le festività natalizie 2023 secondo criteri e principi ispirati al risparmio energetico ed in particolare reputando opportuno: utilizzare esclusivamente luci di tipo LED a basso consumo energetico; limitare il periodo di accensione alla fascia oraria 17-24 per il periodo dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2023”. Lo stesso documento indica dove le stesse luminarie verranno installate. Ecco la mappa: piazza della Repubblica; piazza del Grano e via piazza del grano; piazza Garibaldi; piazza Giacomini; piazza Piermarini; corso Cavour; quadrivio; via Garibaldi; via Umberto I; via Mazzini; largo Carducci; via XX Settembre; via Gramsci; piazza San Giacomo; via Meneghini; largo Volontari del Sangue; piazza San Francesco; via Rutili; via Roncalli; via Oberdan – dall’intersezione con corso Cavour a porta San Felicianetto; viale Chiavellati fino intersezione con via Cairoli; corso Nuovo; via Gentile da Foligno; via Cesare Agostini; via Santa Maria Infraportas fino a viale Marconi; piazza Faloci Pulignani (Vescovado); via Piermarini; ponte di viale Firenze; via Palestro; via San Giovanni dell’Acqua; via Aurelio Saffi; via Rinaldi. Si passa, quindi, alle frazioni: Sant’Eraclio via principale che attraversa la frazione; vescia via principale che attraversa la frazione; Pale centro; Rasiglia centro; Capodacqua; Colfiorito Casermette. L’installazione, come in tanti hanno notato, è già iniziata in piazza della repubblica e corso Cavour e la sta eseguendo un’impresa specializzata nel settore. La delibera di Giunta indica inoltre “i prevedere la realizzazione di proiezioni artistiche di alta qualità a tema natalizio che vadano a valorizzare la facciata dell’Ex Teatro Piermarini, che nel mese di dicembre ospiterà la Casa di Babbo Natale, e la facciata del Palazzo Comunale” e “Di poter prevedere nell’ambito di queste iniziative, la programmazione di eventuali altre attività collaterali di animazione, anche rivolte ai bambini”. Il tutto ruota intorno al fatto che “nel periodo delle festività natalizie il Comune di Foligno intende, come consuetudine, abbellire le vie cittadine e delle frazioni con le tradizionali luminarie artistiche per creare un’atmosfera festosa che concorra a dare impulso alle attività commerciali ed a favorire la socialità, rendendo la città e gli abitati accoglienti per residenti e turisti”.