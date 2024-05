Siu è stata «colpita all'arteria da un oggetto»: l'influencer in coma farmacologico. Il marito, la presunta caduta e l'indagato. Cosa sappiamo

Suokaina El Basri, l'influencer conosciuta su Instagram come Siu e modella di 30 anni è ricoverata in coma farmacologico, in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Novara.

La donna è stata colpita da un oggetto non ancora identificato all’arteria mammaria che le ha causato un'abbondante fuoriuscita di sangue con un riversamento interno. «È stato dato un incarico a un consulente tecnico per verificare la compatibilità di un’arma bianca o di un altro strumento con le caratteristiche della ferita» ha detto il procuratore di Biella, Teresa Angela Camelio.