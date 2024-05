Una giovane donna di Biella, Suokaina El Basri, conosciuta su Instagram come Siu, 30 anni, modella e influencer, è in condizioni gravi all'ospedale Maggiore di Novara, dov'è stata trasportata dopo un primo ricovero a Biella. «Mia moglie si è ferita, è caduta in casa» ha raccontato il marito. Il presunto incidente, che risale a giovedì 16 maggio sarebbe avvenuto in casa a Chiavazza. Il foro nel petto della donna, però, e il tanto sangue trovato in casa hanno insospettito medici e polizia. Siu è ora ricoverata in terapia intensiva.

Siu, influencer di Biella in fin di vita con un foro al petto. Il marito: «È caduta in casa»