A Terminillo arriva il campo da Padel, Calisse: «Recuperiamo una zona abbandonata da troppi anni»

Giovedì 15 Luglio 2021, 12:05

RIETI - «Il Terminillo è da sempre la punta di diamante del turismo Reatino, è proprio per questo che la Provincia di Rieti, intenzionata al rilancio del territorio, lavora senza sosta affinché tutti possano goderne. Si avrà, così, anche un campo da Padel: i lavori sono già partiti e presto verranno consegnati alla cittadinanza», si legge nella nota della Provincia.

Il presidente ha commentato: «Il rilancio del territorio è da sempre uno dei cardini dell’Ente Provincia e per il Terminillo stiamo facendo tanto. Il progetto di un campo da Padel nasce per recuperare una zona da troppi anni abbandonata della valletta e vede la collaborazione, fondamentale, di un imprenditore locale. Ci siamo impegnati a costruirlo in tempi brevissimo per tutti i reatini e i turisti che vorranno scegliere il nostro splendido territorio come meta per le proprie vacanze. Sarà un luogo nuovo, di divertimento e svago, in cui ritrovare quella tanto mancante socialità a cui la pandemia ci ha costretto a rinunciare».