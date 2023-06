L’Asd Padel Santa Rufina passa il primo turno del tabellone finale per la promozione in serie C

Sabato 17 Giugno 2023, 17:36







RIETI - L’Asd Padel Santa Rufina batte il Bepadel Roma e passa il primo turno del tabellone finale per la promozione in serie C. Vincono il primo incontro la coppia Marchili/Ciaramelletti (6-1/6-2), il secondo , in una partita di 2 ore e mezza, la coppia Bandiera/Trinetta vince al tiebreak del 3º set (6-4/4-6/7-6). Inutile la terza partita, non disputata , della coppia Palenga/ Ciccaglioni. Testa al prossimo turno, che probabilmente sarà fondamentale per l’accesso in serie C .