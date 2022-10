Ottobre rosa, tante le prenotazioni per una mammografia: l'esame è gratuito

RIETI - L’Ottobre Rosa, la campagna di prevenzione e sensibilizzazione promossa da Asl Rieti e Regione Lazio, in appena due settimane ha già raccolto un numero elevato di prenotazioni. Sono numerose le donne in fascia di età 45 – 49 anni che hanno deciso di eseguire gratuitamente la mammografia contattando il numero unico dedicato 06 164161840 attivo dal 1 al 30 ottobre 2022 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 7.30 alle 13.00.

L’esame diagnostico potrà essere eseguito nelle seguenti strutture sanitarie aziendali: Distretto Rieti 1 via delle Ortensie; sede Distretto 2 di Passo Corese; Casa della Salute di Magliano Sabina e presso il servizio di Senologia del Presidio ospedaliero di Rieti.

Per tutto il mese di ottobre, infatti, la fascia target per lo screening è estesa anche alle donne tra i 45 e i 49 anni che non rientrano nei percorsi organizzati attivi tutto l’anno.

La Asl di Rieti ricorda che se hai tra i 50 e i 74 anni puoi accedere tutto l’anno ai percorsi di screening gratuiti aziendali (seno, collo dell'utero, colon retto). Basta contattare il numero verde 800 64 69 99 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 (dopo tale orario sarà possibile lasciare un messaggio nella segreteria dedicata oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: segreteria.screening@asl.rieti.it

La campagna Ottobre Rosa, il cui slogan è “La lotta contro il tumore al seno non si ferma”, come ogni anno prevede la collaborazione delle Associazioni di volontariato Alcli e Lilt con cui la Asl di Rieti organizza iniziative di prevenzione e sensibilizzazione su tutto il territorio della provincia di Rieti.