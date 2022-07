Il rettore dell’Università di Quimper a Rieti per rinnovare il protocollo con l’Ordine degli Avvocati

RIETI - Nella serata di ieri, il rettore dell’Università francese di Quimper, François-Xavier Roux-Demare, è stato ricevuto nella Sala consiliare del Comune di Rieti, alla presenza del Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, dell’assessore al turismo e allo sport Chiara Mestichelli e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rieti Attilio Ferri.

La visita è stata organizzata per rinnovare il protocollo che lega l’Università francese con l’Ordine degli Avvocati di Rieti a seguito del progetto avviato dal Comitato Gemellaggi e Relazioni internazionali del Comune di Rieti, guidato negli anni scorsi da Elisabetta Occhiodoro, grazie al quale studenti di giurisprudenza, francesi e reatini, hanno la possibilità di effettuare periodi di stage presso studi legali. Ieri, infatti, in sala consiliare erano presenti anche gli avvocati Cristiano Euforbio e Giovanni Magi che hanno recentemente ospitato una studentessa francese per il suo periodo di stage a Rieti.

Questa mattina, inoltre, il rettore Roux-Demare e il Presidente Attilio Ferri hanno fatto visita al Presidente del Tribunale di Rieti, Pierfrancesco de Angelis.

«Questo progetto è l’esempio di come una seria politica di gestione del Comitato Gemellaggi e di relazione con le forze vitali della Città possa essere un veicolo di crescita individuale, umana e professionale per molti nostri giovani ma anche per la collettività nel suo insieme – dichiarano il Sindaco Daniele Sinibaldi e l’assessore Chiara Mestichelli – Con l’occasione, ringraziando il Comitato Gemellaggi per l’eccellente lavoro svolto negli anni scorsi, annunciamo che a breve sarà rinnovato il Comitato stesso e, quindi, sarà emesso un nuovo bando per chiunque voglia farne parte contribuendo fattivamente alla crescita della Città».