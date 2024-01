Silvia Costanzi e il Rieti Opera Ensemble in concerto al santuario di Poggio Bustone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Torna stasera, 6 gennaio, ad esibirsi, dopo il successo del concerto del 29 dicembre a Santa Scolastica organizzato in collaborazione con il Rotary Club di Rieti, Silvia Costanzi soprano ed il suo Rieti Opera Ensemble. Come è oramai tradizione degli ultimi anni, il gruppo si esibirà nella suggestiva cornice del santuario di Poggio Bustone e ciò grazie all'accoglienza di padre Renzo Cocchi. Arie d'opera, da camera e brani di poesie di autori famosi dedicate all'inverno saranno le protagoniste dell'evento, in scena a partire dalle 21 presso il santuario francescano dedicato a San Giacomo. Al piano come sempre il Maestro Ruggero Russi.