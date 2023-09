Mille emozioni per l'omaggio a Lucio Battisti in via dei Pozzi. Foto

RIETI - È scomparso 25 anni fa ma ieri sera, in via dei Pozzi, Lucio Battisti era più presente che mai. L’evento “Io tu noi tutti” è stato una grande festa, attraverso il repertorio e la carriera del cantante, reinterpretato dagli artisti Ivan Talarico, Francesco Sbraccia, Simone Avincola e Carlo Valente, che si sono alternati sul palco del Be’er Graden. Stili diversi e differenti scelte dei brani: a tenerli insieme ci ha pensato Laura Rizzo, con aneddoti, curiosità e storie legate a Battisti.

Da “Mi ritorni in mente” a “Una giornata uggiosa”, fino a “Io vorrei…non vorrei…ma se vuoi” ed anche altri pezzi meno celebri come “Confusione”: più di due ore di concerto, con pezzi selezionati per fare giustizia alle tante sfaccettature di una carriera lunga circa quarant’anni.

Quattro voci sul palco, molte di più quelle in platea unite in coro, perché non c’è altro modo di cantare i brani che fanno la storia.

Gran finale con i quattro interpreti insieme per una versione corale de “Il mio canto libero” e “I giardini di marzo”, dando vita ad un’atmosfera calorosa ed intima, nonostante il pienone della serata. Tu chiamale, se vuoi, emozioni.