Stef Burns si esibisce oggi (venerdì 9 febbraio), nella serata dedicata alle cover, con Il Volo, in gara al Festival di Sanremo 2024, sulle note di “Who wants to live forever” dei Queen. Vediamo insieme chi è il chitarrista statunitense.

