Ercole Olivario-Olive da tavola, sul podio l’Azienda Ermanno&Francesco Rosati

RIETI – C’è anche l’azienda agricola reatina Ermanno & Francesco Rosati di Coltodino (Fara in Sabina) tra i 9 vincitori della prima edizione del concorso nazionale “Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola” (www.ercoleolivario.it), nato per sostenere le imprese olivicole nella diversificazione delle produzioni, nel miglioramento della qualità del prodotto e per valorizzare la tipicità delle olive prodotte e dei territori di provenienza.

Un concorso che punta ad incoraggiare gli imprenditori olivicoli ad orientarsi verso una fetta di mercato con ampie possibilità di sviluppo ed ancora poco valorizzata e che è organizzato Unioncamere in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il sostegno del Ministero per le politiche agricole Alimentari e Forestali, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), del Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (IT), di ICE - Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, del Ministero dello Sviluppo Economico e delle associazioni dei produttori olivicoli Unaprol ed Italia Olivicola e delle istituzioni impegnate nella valorizzazione dell’olio di qualità italiano.

Nell’ambito dei 9 riconoscimenti assegnati, in rappresentanza delle migliori produzioni di tutta Italia, per le quattro categorie in gara, l’Azienda agricola sabina ha conquistato il secondo posto nella categoria “olive disidratate e/o raggrinzite” .

Nel frattempo la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo ricorda che fino al 16 gennaio è possibile aderire alla XXIX edizione del Concorso regionale per i migliori oli del Lazio “Orii del Lazio – Capolavori del gusto”, selezione regionale per l’Ercole Olivario. Il Concorso è promosso ed organizzato da Unioncamere Lazio, con il supporto della segreteria tecnica di Agro Camera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per la promozione dei prodotti agricoli e la collaborazione delle Camere di Commercio della regione tra cui quella di Rieti-Viterbo.

L’iscrizione può essere fatta on line utilizzando la piattaforma predisposta dal Concorso Nazionale “Ercole Olivario” all’indirizzo web www.planbweb.it/ercoleolivario, specificando la regione di appartenenza oppure inviando per posta elettronica la domanda di partecipazione scaricabile al link https://www.unioncamerelazio.it/mostra/xxix-edizione-del-concorso-regionale-per-i-migliori-oli-del-lazio-orii-del-lazio-capolavori-del-gusto/, compilata e firmata, all’indirizzo: info@oridellazio.com. E’ anche possibile inviare la domanda per fax al numero 06/6794845. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo marketing@rivt.camcom.it oppure info@oridellazio.com.