RIETI - Lo studente dell'istituto Tecnico Agrario, Damiano Angelucci, continua a distinguersi a livello nazionale nel campo della potatura. Dopo aver calcato il podio a Macerata, piazzandosi secondo, Angelucci può dirsi soddisfatto anche della propria prestazione nel concorso "Forbici D'Oro", di Corato (BA), risalente allo scorso sabato.Una competizione nazionale, a cui il giovane ha potuto partecipare gratuitamente, grazie al successo riscosso a Macerata, piazzandosi a metà classifica. Un risultato che gli è comunque valso l'elogio della propria scuola e l'abilitazione da potatore: premio che non tutti hanno ottenuto, nonostante la grande affluenza di professionisti al concorso. A Corato come a Macerata, la tecnica adottata da Angelucci nella potatura è stata quella del vaso policonico, ambito in cui il 19enne riesce sempre a distinguersi rispetto ai suoi coetanei.Un altro importante tassello per il percorso formativo di Angelucci, uno dei fiori all'occhiello per l'istituto Tecnico Agrario che ancora una volta dà prova di essere un'importante realtà nel panorama reatino.