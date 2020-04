© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La voglia di voltare pagina, in questi giorni di isolamento per l'emergenza coronavirus, è un desiderio che accomuna un po’ tutti. Ed è quindi ancor più bello apprendere che a vincere il concorso nazionale “Una biblioteca in ogni scuola” - organizzata all’interno del Festival di narrazione per bambini e ragazzi “Birba chi legge”, di Assisi - sia il progetto “Un borgo di libri”, presentato da “Voltiamo pagina”, neonata associazione di genitori, cittadini e insegnanti dell'istituto di “Borgo Nuovo” di Fara Sabina.Grazie all’assegnazione di una curata selezione di libri del valore di mille euro e alla consulenza e formazione gratuita a cura dei soci dell’associazione Birba, la scuola sabina, inaugurata nel settembre 2019, si doterà di una biblioteca destinata a divenire un’accogliente casa delle storie che di certo aumenterà nella comunità locale l’amore per i libri e la lettura.«Il riconoscimento - afferma Ileana Tozzi, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Fara Sabina - premia la sinergia tra genitori, insegnanti e cittadini, che collaboreranno attivamente con la nostra scuola per gestire un ambiente dedicato alla cultura della narrazione. Un risultato che premia l’entusiasmo e la preparazione del nostro corpo docente, spesso protagonista di una progettualità vincente in concorsi di livello nazionale. La biblioteca che allestiremo per la scuola primaria e secondaria di I grado promuoverà per la frazione di Borgo Quinzio e per tutto il Comune una serie di attività in ambito scolastico ed extra scolastico che ci aiuteranno a guardare con più speranza al futuro, andando a colmare l’esigenza di spazi dedicati alla lettura e di luoghi di aggregazione».