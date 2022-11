Il Rosatelli trionfa al Concorso nazionale indetto da Eip Italia

RIETI - Gli studenti della classe 2 BA dell’Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli di Rieti sul gradino più alto del podio nel 50° Concorso Nazionale indetto da EIP Italia (Ecole instrument de paix) che individua nella scuola il terreno più fertile per fondare un nuovo mondo, seminando i valori della pace.

Nell’ambito del Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con Lumsa e Biblioteca Nazionale Centrale, la cerimonia si è svolta a Roma, presso l’Auditorium della Biblioteca Nazionale Centrale.

Al concorso hanno preso parte, con lavori nelle diverse sezioni, 240 scuole a livello nazionale e i vincitori sono stati selezionati da una giuria paritetica EIP Italia/Ministero dell’Istruzione.

Il tema del Concorso è incentrato su quei “Principi universali di educazione civica” che le scuole hanno interpretato nelle varie sezioni, con creatività e originalità.

La giuria ha attribuito alla classe reatina il primo premio nazionale per il progetto "Salva la tua lingua locale".

Gli studenti, parafrasando poesie di Giacomo Leopardi e Giuseppe Ungaretti, hanno parlato dei luoghi del reatino, dal fiume Velino al Turano, dal Terminillo a Piazza Vittorio Emanuele, passando per la fontana dei Delfini, creando cinque componimenti. Il materiale è stato utilizzato per creare in un video sul territorio, la cui base musicale è stata affidata a Luca e Germano con “Quello che i reatini non dicono”. Utilissime, per i partecipanti al concorso, sono state le lezioni di poesia e retorica svolte in classe. Il progetto è stato reputato creativo e aderente al tema proposto.