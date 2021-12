Npc, siglata un'importante partnership strategica con l'università del Foro Italico di Roma

RIETI - «Il nostro club farà parte della lista delle numerose aziende/organizzazioni convenzionate con l'ateneo per dare agli studenti l'opportunità di svolgere tirocini formativi all'interno di esse e chissà iniziare la propria carriera nel mondo sport», si legge nella nota del club.

«La convenzione, come detto, darà l'opportunità agli studenti del corso di Laurea Magistrale in “Management dello Sport” (LM-47) di effettuare il loro tirocinio formativo all'interno di un contesto in continua evoluzione come la nostra società, gli studenti andranno ad incrementare il personale in organico nelle aree strategiche della comunicazione, del marketing e dell'amministrazione in generale».

Le parole del General Manager Gianluca Martini: «Siamo felici di iniziare questa collaborazione con l'università del Foro Italico, eccellenza nel panorama italiano nel campo della formazione sportiva non solo da un punto di vista fisico ma soprattutto manageriale. Abbiamo un progetto triennale, come Npc, non solo per ciò che concerne l'aspetto tecnico sportivo legato al risultato e alla volontà di tornare al gradino superiore, ma anche gestionale ed organizzativo. Trovare ragazzi desiderosi di mettersi in gioco in una realtà così complessa nella sua interezza è sicuramente l’aspetto fondamentale per competere in ogni ambito e riuscire a dare vita ad una struttura duratura nel tempo».