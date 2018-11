© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ancora mano pesante del giudice sportivo sulla Zeus Energy Rieti dopo la gara di Legnano: 1.500 euro di multa sulla società del presidente Giuseppe Cattani «per lancio di un cestino verso i tifosi locali che avevano invaso il terreno di gioco a fine gara».Ammenda che rimette la società reatina ai primissimi posti della classifica delle multe tra tutte le squadre di serie A2. Punizioni anche per Legnano, multata di 950 euro complessivi per «offese collettive e frequenti del pubblico agli arbitri» e per «invasione campo con intenti pacifici a fine gara».Più duro il provvedimento sul presidente di Legnano, Marco Tajana, inibito fino al 19 dicembre «per aver tenuto un comportamento offensivo e minaccioso, espresso anche in modo plateale, verso gli arbitri; fomentava inoltre la reazione del pubblico avversario in quanto, a fine gara, si dirigeva verso il settore occupato dai tifosi ospiti. Nella determinazionedella sanzione si è tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di presidente della società da lui rivestita».