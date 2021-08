Npc ok con Cassino, Ceccarelli: «Le gambe ci sono, qualità un po' meno ma siamo soddisfatti». Foto

Sabato 28 Agosto 2021, 21:59

RIETI - «Le gambe ci sono, la qualità forse un po' meno, ma come prima uscita possiamo reputarci soddisfatti». Coach Gabriele Ceccarelli sintetizza così la vittoria della sua Npc Rieti contro la Virtus Cassino. Buona la prima per i reatini, anche in considerazione dello scarto complessivo di 20 punti (87-67) maturato dopo i 4 quarti, al termine dei quali è stato sempre azzerato il punteggio.

«I giocatori stanno facendo un ottimo lavoro con Passacantando - ha aggiunto il coach - e la prossima settimana sarà quella in cui raggiungeranno il picco di carico atletico. Una preparazione in vista della partita di Supercoppa, importante test precampionato al quale teniamo molto».

Alla vigilia della partita il tecnico aveva detto che l'obiettivo principale era quello di non caricare di troppi minuti i giocatori e, guardando il tabellino, si può dire che il piano sia stato rispettato. Durante la gara, poi, Ceccarelli ha tenuto sempre alta l'attenzione dei suoi ragazzi con costanti richiami e incitamenti dalla panchina.

«Abbiamo mantenuto una buona intensità per essere la nostra prima uscita - conclude il tecnico - e sono contento di aver dato minuti a tutti. Per quanto riguarda il mio atteggiamento in panchina, sono stato sempre attento perché non amo lasciar correre su eventuali errori perché noi dobbiamo dare sempre il massimo, indipendentemente che si stia giocando un'amichevole o una partita di campionato».