Npc, un bel successo. Foto. Ora troverà Livorno nella semifinale di Supercoppa. Ponticiello: «Paura di nessuno»

La Npc troverà Livorno, che ha surclassato Piacenza, nella semifinale delle final four di Supercoppa. Il coah Francesco Ponticello analizza così il successo per 76-67 sulla Virtus Imola.

«Abbiamo parlato tante volte in queste partite dello scotto che si paga in pre season - afferma Ponticiello - Oggi abbiamo pagato la gioventù del roster, inconsapevolmente abbiamo pensato di archiviare tutto nei primi venti minuti. Imola è stata brava nel giocarsela fino alla fine. Abbiamo utilizzato una zona provata ancora poco, soprattutto abbiamo commesso l'errore di perdere energia in difesa. Negli ultimi minuti abbiamo fatto ciò che serviva per vincere, cosa che non mi soddisfa del tutto, ma si può fare tutto meglio e con maggiore maturità. Abbiamo centrato un obiettivo molto importante, le Final Four. Ora bisogna correggere gli errori. La Npc con Cassar cambia molto, una sua assenza ci nega un quintetto pesante, con Agostini da quattro. Con entrambi penso che diventiamo la squadra più grossa di tutta la B Elite. La sua assenza pesa molto. Il lavoro fatto da Da Campo, Agostini, Del Sole è molto importante.

Bisogna andare alle Final Four come i meno quotati, dobbiamo essere gli imbucati che non vogliono perdersi nemmeno una tartina. La quadra ha interpretato benissimo questi giorni di Supercoppa, andiamo a giocare bene la semifinale provando a tutti i costi di arrivare fino in fondo. Dobbiamo avere rispetto di tutti e paura di nessuno».