Due positivi al Covid nel team di Biella, la Npc finisce ancora in quarantena fino al 2 giugno

RIETI - Npc Rieti Pallacanestro informa che nella giornata di oggi l'autorità sanitaria locale ha predisposto la messa in quarantena del gruppo squadra in seguito ai casi di positività al Covid19 emersi nel team Pallacanestro Biella. La quarantena della squadra reatina durerà fino al 2 giugno compreso, data in cui si effettueranno i tamponi molecolari di uscita.

Npc Rieti è in contatto con gli organi preposti e Pallacanestro Biella per ricalendarizzare le partite della serie Playout mancanti.

La società è al fianco dei propri giocatori che saranno sottoposti, loro malgrado, ad una nuova quarantena e li invita a stringere i denti e a lottare nella consapevolezza che anche i tifosi sono al loro fianco.

Al contempo la Kienergia Rieti augura una pronta guarigione ai membri del team di Biella risultati positivi (due, ndr).

