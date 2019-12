CLASSIFICA

RIETI - Biella resta in vetta e ringranzia ancora una volta Giordano Bortolani, immenso nella vittoria contro Napoli. La sfida delle 12, termina 72-63: Bortolani guida la capolista alla settima vittoria consecutiva, decisivo con 20 punti e 5 rimbalzi. Alla Edilnol risponde Casale, che vince lo scontro delle inseguitrici: al PalaBianchini di Latina trionfa la Junior 84-82. Per i pontini si tratta del primo passo falso davanti al proprio pubblico, grande prova di tutta la Novipiù, con Sims e Martinoni sugli scudi.Ad Agrigento, dove va in scena l'inedito confronto tra James ( 30 pt, 13 rimbalzi) e Brown ( 32 pt, di cui 8 triple), trionfano i padroni di casa 92-81. Più equilibrio tra le file agrigentine, mentre Rieti paga il pessimo apporto dalla panchina. Senza storia la sfida tra Torino e Scafati, i padroni di casa tornano al successo, 79-50 il punteggio finale. Decisivi Alibegovic e Marks, che chiudono entrambi con 17 punti, guidano la Reale alla vittoria. Tortona espugna Treviglio nel finale, al PalaFacchetti termina 69-72. Accade tutto nell'ultimo quarto, la Bertram ribalta il match grazie alla doppia-doppia di Grazulis (18 pt, 10 rimbalzi).Torna a sorride Trapani, che sbanca Bergamo 72-85. Decisiva la grande prova di Goins, autore di 25 punti, per Bergamo non basta l’ottimo Zugno, ottava sconfitta e classifica sempre più preoccupante. La sfida salvezza tra Ebk e Orlandina, se l’aggiudicano i romani con il punteggio di 81-77. Romani a quota 6, per Capo è la settima sconfitta consecutiva: le uniche note positive sono il buon inizio di Marco Laganà, 27 punti e 10 rimbalzi, oltre al debutto in campionato di Lucarelli.Biella 18Casale 16Agrigento * 14Latina 14Torino * 12Rieti 12Tortona 12Treviglio * 10Napoli * 10Trapani 10Scafati 8Ebk Roma 6Bergamo 4Capo D’Orlando 4* una partita in meno