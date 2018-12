RIETI - Un'altra ammenda per la Zeus Npc per il comportamento dei tifosi durante il match contro l'Eurobasket, svoltosi a Ferentono e perso dai reatini all'over time. I 1.500 euro inflitti dal giudice sportivo hanno la seguente motivazione: «Per offese dei sostenitori al seguito verso arbitri e un atleta avversario ben individuato (Amici), nonché per il comportamento vandalico tenuto da un tifoso che a fine gara, sporgendosi dalle transenne, prendeva una sedia dall’area tecnica e la lanciava verso il campo senza colpire».



La foto del match è di Anna Federico, pagina facebook Ebk Roma