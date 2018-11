© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Già all’arrivo Fiumicino, Ogo Adegboye, che grazie alle miti temperature attuali indossava soltanto una t-shirt, ha dimostrato di non essere sovrappeso come si poteva temere. Il regista di origini nigeriane si è infatti tenuto in forma allenandosi con i London Lions.Invece al PalaSojourner durante la seduta di riscaldamento ha confermato di non essere stato con le mani in mano durante l'anno di pausa a Londra. Muscolatura ben definita, il regista britannico ha svolto alcuni esercizi atletici con ottima velocità, potenza e reattività. Invece con la palla ha assimilato i primi principi tattici del coach Rossi confermando buona tecnica e, ancora una volta, di aver lavorato con puntiglio quando era in patria. In pratica dovrebbe entrare in ritmo partita abbastanza velocemente.Adegboye, che già vanta buoni precedenti a Cremona, Reggio Calabria e Forlì, proseguirà a lavorare nei prossimi giorni in vista di un suo eventuale tesseramento entro venerdì mattina per poter scendere in campo domenica prossima a Legnano. Ora la decisione finale spetta allo staff tecnico probabilmente entro giovedì.