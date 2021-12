Natale 2021: torna “Aggiungi un posto a tavola”, iniziativa benefica dei Servizi sociali del Comune di Rieti

RIETI - Anche in occasione delle festività 2021, l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Rieti ripropone l'iniziativa "Aggiungi un posto a tavola". Chi vorrà aderire potrà:

- ordinare uno o più pasti da asporto presso il locale scelto a propria discrezione indicando al titolare la volontà di destinare il pasto "sospeso" a favore dell'iniziativa.

- comunicare ai Servizi Sociali, almeno 2 giorni prima di ogni singola scadenza, il numero di pasti ordinati, il nome del locale, il giorno del ritiro (cena del 24 dicembre, pranzo del 25 dicembre o cena del 31 dicembre ).

Il numero di telefono a disposizione è il 3289478138.

Le assistenti sociali avranno cura di individuare i nuclei o i singoli beneficiari, cui verrà consegnato un voucher per il ritiro.

«Sarà un modo per condividere, sia pure in maniera diversa, il pasto delle feste – spiega l’assessore ai servizi sociali, Giovanna Palomba – Questa iniziativa ha riscosso particolare coinvolgimento negli anni scorsi e quindi abbiamo pensato di riproporla per alleviare, almeno per alcuni momenti, tante situazioni di disagio che durante i periodi festivi risultano ancora più acute. Siamo certi che anche questa volta la risposta dei reatini sarà notevole».