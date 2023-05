Al teatro Manlio torna a esibirsi Noemi Nori in un concerto di solidarietà

RIETI - Soltanto poche ore e poi il sipario del Teatro Manlio tornerà ad aprirsi alle 21 per un paio di ore di grande musica: Noemi Nori torna ad esibirsi a Magliano Sabina e, in questa occasione, sarà per un concerto solidarietà. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione "Due Cuori Sei Zampe", con il patrocinio del Comune di Magliano Sabina e il supporto di tante associazioni locali: una raccolta fondi per aiutare chi si prende cura degli animali abbandonati offrendo un concerto di assoluto livello musicale. Partecipando al concerto si contribuirà al sostentamento delle attività svolte dall'associazione che da anni opera sul territorio di Magliano Sabina e dei comuni limitrofi per la prevenzione, la tutela e il benessere degli animali tutti. Costo del biglietto 10 euro.