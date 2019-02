© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Mattia Caroli & I Fiori Del Male tornano a calcare dei palchi europei. Ennesimo tour per la band reatina, che si appresta a scaldare le platee svizzere, tedesche e austriache prima di tornare in patria con un live a Roma, previsto per il 22 febbraio. Si parte oggi, giovedì 7 febbraio, da Zurigo.Tra le altre, anche una data a Monaco, dove Caroli e compagni parteciperanno ad un festival di beneficenza contro tutte le guerre che tempestano il globo oggi. Con loro sul palco anche artisti di fama internazionale, come Wally Warning, voce del reggae in attività dagli anni ’80.Interessante anche la tappa austriaca di Linz, dove il gruppo suonerà in una location molto suggestiva: un’ex fabbrica di tabacchi, oggi galleria d’arte.«Come sempre sono luoghi diversi ed interessanti – dichiarano i musicisti – Che, insieme al nostro viaggio, contribuiscono ad accrescere il nostro bagaglio umano ed artistico, che poi influisce sulle nuove composizioni».Non mancano infatti le novità in arrivo da Caroli & I Fiori Del Male. È prevista per il prossimo mese l’uscita del singolo “La Mia Generazione”, prodotto in collaborazione con Leo Pari dei Thegiornalisti, che anticipa un EP di quattro pezzi, ancora in fase di lavorazione.Procede a gonfie vele il percorso musicale della band, che grazie alla sonorità ricercate e mai banali, mette in scena spettacoli di qualità, sempre più apprezzati anche fuori dai confini italiani.