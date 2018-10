© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Le porte dell’Europa si aprono ancora per Mattia Caroli & I Fiori Del Male. il 10° tour della band reatina, partirà dalla Svizzera il 19 ottobre, passando poi per la Francia, fino a chiudersi in Germania a novembre.Probabilmente l’ultima occasione in cui Caroli e compagni porteranno in scena l’album “Fall From Grace”, lavoro che ha riscosso un certo successo anche fuori dall’Europa. È in particolare il videoclip di “She Seemed To Be Crying” a dare molte soddisfazioni. Dopo diversi titoli vinti anche in America infatti, il video è tuttora finalista al “Visioni Corte Festival” di Gaeta e all’”Ibicine” di Ibiza.In arrivo diverse novità dal gruppo, che continua ad innovarsi e a migliorarsi con l’entusiasmo del primo giorno: «Sono previsti due nuovi singoli per l’inverno – anticipano – Uno in italiano, prodotto da Leo Pari dei Thegiornalisti, uno in inglese che sarà registrato a Berlino». Cresce l’attesa per i numerosi fans della band, sempre più nota al pubblico grazie ai 180 concerti realizzati in 10 diversi Paesi.«Vogliamo ringraziare i nostri fans che ci sostengono, la LRS Factory per aver coprodotto l’album, la nostra etichetta Timezone, Sofa Concerts, Sofa Sounds e noi stessi» concludono i ragazzi del quintetto, in partenza per questa nuova avventura on the road.