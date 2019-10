© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ultimo tour europeo per l’album “Fall From Grace”, portato in alcune delle maggiori città del Continente da Mattia Caroli & I Fiori Del Male. A distanza di 3 anni dalla pubblicazione, la band reatina tira le somme e si dice soddisfatta del lavoro svolto finora, che è valso al gruppo una certa notorietà.Oltre ai numerosissimi concerti dal vivo infatti, alcuni brani dell’album hanno ricevuto premi e menzioni speciali, tra cui va ricordata quella della rivista Rolling Stone, che ha speso delle parole positive sui video di “She Seemed To Be Crying” e di “Bluesman”; a questo, tra l’altro, si aggiunge la partecipazione al programma di Fiorello “Edicola Fiore” e l’inserimento del gruppo nel libro “Lazio Creativo – Cento storie di creatività”, insieme ad altre 9 band della regione.Tre anni vissuti on the road per Caroli & I Fiori Del Male, attualmente impegnati in questo ultimo tour europeo che, dopo essere passato per Roma, toccherà Francia, Repubblica Ceca e molti centri della Germania.Cresce l’attesa per l’uscita del nuovo EP, prodotto con Alefe e Leo Pari, membro dei Thegiornalisti. «Questi viaggi ed esperienze ci hanno portato a scrivere nuove canzoni – dichiarano i musicisti - Vi annunciamo che ad inizio anno pubblicheremo il nostro secondo Ep, questa volta ci saranno 3 brani in italiano e uno in inglese prodotto tra Berlino e Londra».