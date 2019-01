© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cresce l’attesa per il live di Pierdavide Carone & i Dear Jack, previsto per domani, sabato 12 gennaio, in città. Dopo la discussa ed inaspettata esclusione da Sanremo, a cui si erano presentati col brano “Caramelle”, Carone e i Dear Jack fanno tappa al Be’er Sheva, che accoglie così le ennesime star di calibro nazionale.“Di Notte”, “La Ballata dell’Ospedale”, “Domani è un altro film”, “La “Pioggia è uno stato d’animo” sono solo alcuni dei brani che hanno costellato due percorsi musicali distinti, ma entrambi di valore e con diversi punti in comune. Sia Carone che i Dear Jack infatti, sono passati per il talent show “Amici” rispettivamente nel 2010 e nel 2013 riscuotendo un certo successo, ed in seguito sono approdati anche a Sanremo, Carone nel 2012 con “Nanì”, e i Dear Jack con “Mezzo Respiro” nel 2016.Se a Sanremo non hanno apprezzato “Caramelle”, il brano non è certo passato inosservato sul web, dove in pochi giorni ha collezionato migliaia di click, merito anche del testo scritto da Carone, che pone l’accento sulla piaga della pedofilia.“Caramelle" è sicuramente uno dei brani più attesi dai fans reatini, ansiosi di cantare e ballare sotto il palco del Be’er Sheva, domani sera a partire dalle 22.30.