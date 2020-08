Rieti, il Real Sebastiani ufficializza l'arrivo di Carone assistant coach di Righetti: «Qui la possibilà di crescere»

RIETI - Real Sebastiani Rieti comunica di aver affidato ad Antonio “Titto” CARONE il ruolo di assistant-coach. L’accordo sottoscritto è di durata annuale e scadrà il 30 giugno 2021

La carriera

Carone nasce a Bari il 29 dicembre 1989 e il basket per lui è sempre stata una passione, coltivata più sulla panchina a dirigere squadre, che non in campo col pallone tra le mani. A 19 anni inizia il suo percorso di formazione tra le giovanili della Virtus Bitonto, prima di cimentarsi nelle categorie superiori come assistant-coach. Per lui Matera sia in A2 che in B, ma anche a Valmontone, Salerno e Bisceglie, laddove ha concluso la stagione scorsa.

Le dichiarazioni

«Ho detto sì a Rieti perché è la città che più di chiunque altra ti può permettere di crescere e maturare. Quando il direttore sportivo Paolo Moretti, col quale ho lavorato in passato, mi ha prospettato questo progetto, non c’ho pensato due volte a dire di sì, anche perché so esattamente come questa piazza intende il basket. E poter lavorare fianco a fianco di Alex Righetti per me è un grande onore: lo scorso anno, da avversario, ho apprezzato il metodo di gioco col quale permetteva a Valmontone di esprimersi in campo, riuscendo a valorizzare ogni elemento del roster. Ora che avrò la possibilità di condividere con lui idee, moduli di gioco e sistemi d’allenamento, potrò apprezzare ulteriormente le sue doti tecniche e umane. Sta nascendo una squadra decisamente competitiva e sotto questo aspetto sono contento di aver potuto confrontarmi sia con Alex, che col direttore Moretti sulle scelte dei singoli».

