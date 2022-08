La città piange Mario Aquilini, storico terzino del Rieti e “burghecianu” doc

RIETI - Con Mario Aquilini se ne va un altro pezzo di quella SS Rieti anni 60, infarcita di ragazzi cresciuti nei quartieri cittadini. Mario era un burghecianu doc ed é rimasto nel cuore di tanti tifosi per quei suoi rinvii al fulmicotone, con quella sua mezza pelata che lo identificava in un mastino di razza. Era un terzino destro naturale e sostituì nel ruolo Aldo Mosconi, quando questi avanzò a centro difesa. Con Tonino Paris costituì per qualche anno una rocciosa coppia di terzini, rimasta nel cuore di tanti.

Appese le scarpette, si dedicò alla squadra del suo Borgo, allevando qualche piede buono. Non dimenticando l'importante supporto logistico e di idee che dette per la nascita e lo sviluppo del centro sportivo a San Michele Arcangelo. Uno sportivo di razza, Mario Aquilini, umile quanto capace di ritagliarsi con merito uno spicchio di storia di un calcio amarantoceleste ormai fissato solo nelle pagine degli annali