Rieti, incidente sulla Salaria alle porte della città: morto un uomo di 58 anni

Ancora un incidente mortale sulla Salaria: in una carambola che ha coinvolto a San Giovanni Reatino due auto e un camion, ha perso la vita un uomo di 58 anni, Marco Luccheni, di Poggio San Lorenzo. Una persona è rimasta ferita, in modo non grave, mentre per il conducente del camion solo una contusione al braccio.

LA DINAMICA

L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 70 della Salaria, dove sulla consolare si immettono i veicoli provenienti da Rieti, con la chiusura della galleria Colle Giardino in direzione Roma. Da quanto è stato possibile ricostruire, l’uomo, alla guida di una Lancia Thema, si è scontrato con un camion, di striscio, invadendo - dai primi rilievi - l’altra corsia, quindi colpendo frontalmente la Fiat Panda che seguiva il mezzo pesante. La Lancia Thema procedeva verso Rieti, le altre vetture in direzione Roma. L’ipotesi più probabile è che l’uomo possa avere avuto un malore mentre era alla guida e l’auto ha poi urtato le altre vetture. Rimane da capire se il decesso sia avvenuto per il malore o in seguito all’impatto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia stradale, la squadra volante. Nonostante i soccorsi, per l’uomo non c’era più nulla da fare. L’esatta dinamica rimane al vaglio delle forze dell’ordine.

Il conducente della Fiat Panda è stato trasportato all’ospedale de Lellis per accertamenti, ma le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione. Solo una contusione per l’uomo alla guida del camion.

LO STOP

La strada consolare è rimasta chiusa per circa due ore all’altezza del chilometro 70, per consentire prima i soccorsi e dopo i rilievi. Il personale dell’Anas intervenuto ha chiuso la strada per circa due ore, per poi riaprirla intorno alle 18.30-19. I veicoli diretti a Roma sono stati deviati in direzione di Rocca Sinibalda lungo la Sp31 e rientro ad Ornaro, mentre i veicoli diretti ad Ascoli Piceno sono stati deviati all’uscita di Ornaro in direzione Rocca Sinibalda tramite la Strada provinciale 31 in direzione Rieti. Solo due settimane fa, un altro incidente, all’altezza del chilometro 57 - al bivio di Poggio San Lorenzo - aveva provocato la chiusura della Salaria, in quel caso per ventiquattro ore. In quella circostanza, non erano state registrate vittime, ma i due mezzi pesanti, dopo lo scontro, avevano preso fuoco, rendendo necessaria una rapida riasfaltatura. Quella di ieri è la tredicesima vittima della strada nella provincia di Rieti dall’inizio dell’anno: un numero, purtroppo, drammatico, che eguaglia le persone decedute sia nel corso del 2022 che del 2021.