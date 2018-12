© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - "Considerato il grave lutto che ha colpito la Città di Rieti il 5 dicembre, con la scomparsa improvvisa e prematura del Vigile del Fuoco Coordinatore Stefano Colasanti caduto nell’adempimento del dovere, il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti - spiega una nota - informato il Prefetto, Giuseppina Reggiani, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di martedì 11 dicembre, ordinando l’esposizione sugli edifici pubblici delle bandiere abbrunate a mezz’asta.Il Sindaco di Rieti invita, inoltre, per la stessa giornata di martedì 11 dicembre:ad osservare nei luoghi di lavoro un minuto di silenzio e di raccoglimento alle ore 11.30, momento delle esequie.ad osservare nelle scuole un minuto di silenzio e raccoglimento, ove possibile alle ore 11.30 e comunque nella mattinatagli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche per dieci minuti dalle ore 11.30 alle ore 11.40ad osservare nei luoghi dove si tengono eventi pubblici di spettacolo o intrattenimento un minuto di silenzio e raccoglimento o, comunque, una appropriata forma di ricordo.